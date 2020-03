A TVI viu-se este domingo forçada a tomar novas medidas com vista a prevenção da propagação do novo coronavírus. Depois de ter suspendido os seus programas de daytime e até as galas em direto de 'Dança Com as Estrelas', a estação de Paço de Arcos resolveu adiar a estreia de 'Big Brother' - marcada para o dia 22 de março.

"Perante a situação crescente de risco e incerteza que Portugal e o mundo atravessam, e depois de uma avaliação responsável e sensata, entendemos adiar a estreia do 'BB 2020'", pode ler-se num comunicado enviado à imprensa.

"(...) A seu tempo será anunciada uma nova data de estreia", garante a referida nota.

Por fim, Nuno Santos, diretor de programas da TVI, deixa a toda a equipa que está a trabalhar no formato um "agradecimento e uma palavra de confiança".

"Ao Cláudio Ramos em particular, pelo seu invulgar empenho, capacidade de trabalho e convicção no projeto deixo aqui uma palavra especial: a fibra dos grandes profissionais vê-se nos momentos adversos", afirma, não poupando nos elogios ao apresentador escolhido para dar a cara pela nova edição de 'Big Brother'.

