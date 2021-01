Oceana Basílio não podia estar mais feliz com o caminho que tem seguido no mundo da representação, especialmente por ter ao seu lado colegas que faz questão de elogiar.

Esta terça-feira, a atriz destacou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece na companhia de Carla Andrino, a quem teceu rasgados elogios. De referir que ambas fazem parte da nova novela da SIC que irá estrear em breve.

"Sou uma privilegiada nestes dias. Adoro o meu trabalho,. Trabalhar com excelentes profissionais e aprender é delicioso e o que me move, se juntarmos isso a uma boa pessoa e genuína como a Carla Andrino é só Incrível. Nada como chegar a um estúdio cheia de vontade de gravar e sorrir sem pensar, tenho muita sorte nos profissionais que me rodeiam neste projecto", escreveu.

Leia Também: Bárbara Guimarães recebe chamada da avó em programa de estreia