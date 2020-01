Oceana Basílio esteve recentemente de férias, no Brasil, na companhia do namorado, o também ator José Fidalgo. Depois dos dias de descanso, a atriz contou aos fãs que viajou para um lugar que lhe é muito especial.

"Tive o privilégio de começar a viajar muito nova, graças aos meus avós e pais, nessa altura não existiam tantas companhias aéreas nem tanta oferta um pouco mais acessível. Isso não invalidou que nas minhas férias escolares trabalhasse, desde cedo, no restaurante de verão dos meus avós maternos em Cabanas (paraíso), o antigo Beira Mar, para ter as coisas que muito desejava. Os meus avós trabalhavam muito para poder viajar no inverno e conhecer mais mundo", começou por recordar na legenda de uma fotografia que publicou na sua página do Instagram, referindo de seguida que o Nordeste do Brasil "foi o sítio que viajou mais vezes na sua vida e conheceu melhor".

"Por isso quando recebi o convite para uma nova aventura em Porto Galinhas pensei, quero muito ir para o calor, mas gostava de conhecer um sítio novo. Fui contente porque ia para o calor mas reticente. Surpresa das surpresas depois de 14 anos sem lá ir, voltei e com outro olhar. Regressei a ficar fascinada pela beleza do Nordeste deste país. Não vou falar do menos bom da sociedade, mas sim da alegria e energia boa que vivi num mundo onde a Natureza nos devora no bom sentido. Que cada um consiga fazer a sua parte para perdurar a beleza deste planeta", desabafou ainda.

