Foram várias as figuras públicas que recorreram ao Instagram para assinalar o Dia da Mulher, que se celebrou esta terça-feira, 8 de março. Entre as muitas manifestações, Oceana Basílio também quis homenagear as mulheres que para si são "uma fonte de inspiração".

"Mulheres que influenciam todos os dias a mulher que hoje sou e que gosto de ser, a minha mãe, avó paterna e avó materna. Sinto um pouco de todas em mim, o amor, a leveza, a frescura e a lutadora, por mim e pelos meus, sem nunca desacreditar. Sou forte e fraca, sensível e incrível, como qualquer ser humano apenas fiel a si mesmo. Grata pelo vosso exemplo e educação", começou por escrever na legenda das imagens das familiares que destacou na publicação.

"Às minhas mulheres obrigada, são uma fonte de inspiração e de luta, sempre", acrescentou.

