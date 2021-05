Aconteceu este sábado, dia 22, numa quinta no Norte do país, o batizado de Maria da Graça, filha de Isaurinha Jardim e de Leonardo Mota.

No papel de madrinha, Pimpinha Jardim apostou num deslumbrante vestido com padrão floral com aberturas nas costas e folhos na saia, que deixou em destaque a sua feminilidade. Já a irmã, a mãe da pequena Gracinha, escolheu para a ocasião um vestido cor de rosa, acetinado, estilo blazer.

Veja abaixo nas imagens partilhadas por Pimpinha nas redes sociais.

Além da família, a cerimónia contou com a presença de várias caras conhecidas que são próximas do casal - como Angie Costa, Bárbara Bandeira e os músicos dos D.A.M.A. Miguel Coimbra, Miguel Cristovinho e Kasha.

Leia Também: Isaurinha Jardim foi pedida em casamento. Eis as imagens