Carolina Jardim, conhecida como Isaurinha, foi esta quinta-feira pedida em casamento pelo companheiro - Leonardo Mota.

"Com a nossa cidade no fundo e o homem da minha vida", escreve a filha mais nova de Cinha Jardim ao partilhar com os seguidores a imagem que marcou o pedido de casamento.

Isaurinha foi surpreendida pelo namorado no hotel The Yeatman, que fica Vila Nova de Gaia e tem vista para o Porto. A cidade do Porto é especial para o casal, que já tem uma filha em comum - a pequena Gracinha, pois foi lá que se conheceram.

