A rainha Camilla brilhou com um visual elegante - e conservador - para o Royal British Legion Festival of Remembrance, que aconteceu no Royal Albert Hall, este sábado, 11 de novembro.

A soberana acompanhou o marido, o rei Carlos III, numa cerimónia de homenagem aos dois milhões de veteranos que serviram a nação nos anos que se seguiram às guerras.

Para a ocasião, Camilla elegeu um vestido elegante de Fiona Clare de manga comprida.

No seu website, a criadora afirmou: "Passo muito tempo a ver as fotografias dela com as coisas antes de tomar decisões sobre os cortes [das peças], uma vez que é fotografada de todos os ângulos e tem de estar sempre perfeita. Quero que fique perfeito em toda a gente, mas no caso dela quero que fique super perfeito".

Veja as imagens deste visual na galeria.

