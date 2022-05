Ivete Sangalo usa as plataformas digitais para, maioritariamente promover espetáculos e temas relacionados com a sua carreira, contudo a cantora abriu nos últimos dias uma exceção. A artista brasileira partilhou no Instagram um vídeo amoroso de um momento familiar.

As imagens mostram o marido de Ivete, Daniel Cardy, a cuidar do jardim lá de casa na companhia das filhas gémeas de ambos, Helena e Maria.

"Tudo o que vejo aí é presente é, é futuro. Plantar! Semear aquilo que vai gerar realidade. Plantar o amor pra colher felicidade. Meus pés de alegria", lê-se na legenda do registo, que prendeu a atenção dos fãs por mostrar como estão crescidas as filhas da cantora brasileira.

Helena e Maria, recorde-se, tem atualmente quatro anos. Além das meninas, Ivete e o marido são ainda pais de Marcelo de 13 anos.

