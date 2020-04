O tesourinho do dia é este domingo atribuído a Blaya Rodrigues. A cantora e dançarina resolveu partilhar com os seus seguidores do Instagram um vídeo nunca antes visto onde se mostra a dançar samba com apenas nove anos.

"Tinha nove anos aqui e tinha aprendido a sambar nesta viagem em que fui ao Brasil visitar a minha família. Já estava a dançar há pelo menos 1 hora... sim! Eram 09h40 da manhã. Olho para estes vídeos e farto me de rir... é tão bom ver como eu me desenrascava sozinha", declarou a polémica artista na legenda das imagens.

Preparado para comprovar que o talento de Blaya já se fazia notar em criança? Veja o vídeo na galeria.

