Rita Pereira surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um carinhoso vídeo do filho, Lonô, com o bisavô (avô da atriz).

A figura pública visitou o familiar, de 94 anos, e não resistiu em gravar algumas imagens do mesmo com o pequeno Lonô, de dois anos.

"Garanto-vos que isto vai ser o vídeo mais querido que vão ver hoje. Bisavô e bisneto", escreveu na legenda do ternurento vídeo.

Ver esta publicação no Instagram

