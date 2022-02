A animação parece estar de volta à casa do 'Big Brother Famosos'. Deixando de lado os momentos de tensão, Bruno de Carvalho voltou a animar o reality show com as suas danças divertidas.

Desta vez, o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal foi desafiado a imitar Jaciara e rebolou ao som do tema 'Esfrega, Esfrega'... Em cima da bancada da cozinha.

As imagens estão a correr as páginas de redes sociais e nem Cristina Ferreira resistiu a partilhá-las na sua conta oficial de Instagram.

