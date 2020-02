O estilo da rainha Letizia sempre foi alvo de atenção por parte dos seus admiradores, sobretudo porque a monarca espanhola gosta de apostar e de seguir algumas das tendências da época.

Foi o que aconteceu recentemente. Durante as visitas oficiais à Andaluzia na companhia do marido, o rei Felipe VI. Numa das ocasiões, Letizia encantou tudo e todos com um vestido primaveril da Emporio Armani, com padrão às bolinhas.

A peça foi conjugada com uns stilletos.

Veja a indumentária na galeria!

