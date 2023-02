Uma fonte do palácio ironizou sobre as circunstâncias do evento, notando que os membros da família real britânica não se sentirão à vontade para discutir qualquer tipo de assunto com o casal.

A presença do príncipe Harry e de Meghan Markle na coroação do rei Carlos III, em maio, ainda não está confirmada, apesar do convite oficial já ter sido feito, segundo notou o Palácio de Buckingham. Ora, conforme noticia o The Daily Express, Harry e Meghan não terão muita liberdade para falar com os membros seniores da realeza, tirando assuntos de circunstância, como por exemplo, "o tempo", ironiza a especialista em realeza, Kinsey Schofield. "Uma fonte próxima da família real britânica disse que o Harry e a Meghan deveriam estar preparados para falar com os membros seniores apenas sobre o tempo, o que todos nós entendemos", notou a comentadora real. "Aqueles dois não conseguem manter a boca fechada", notou ainda, referindo-se às constantes revelações de foro privado que têm sido feitas por Harry nas várias entrevistas e no livro ('Na Sombra') que publicou sobre os bastidores da monarquia. Leia Também: Harry quer encontrar-se com Carlos III e William antes de coroação