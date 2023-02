A morte de Raquel Welch, considerada uma das atrizes mais sexy do cinema, apanhou de surpresa a comunidade artística. A celebridade morreu aos 82 anos, esta quarta-feira, 15 de fevereiro, sendo que não foram reveladas as causas do falecimento.

Segundo avança o Daily Mail, a última vez que a estrela foi vista em público foi em julho do ano passado, num salão de beleza.

Esta foi uma das raras ocasiões em que foi 'apanhada', sendo que andava fora dos olhares do público há mais de dois anos, conforme evidencia a imprensa internacional.

Considerada um dos 'sex symbol' do cinema dos anos 1960, Raquel integrou outros projetos de sucesso como 'Legalmente Loira'.

A artista tinha dois filhos: Damon, de 63 anos, e Tahnee, de 61.