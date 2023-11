Lourenço Ortigão destacou na sua página de Instagram um carinhoso momento com o filho, Vicente Blue, fruto do relacionamento com Kelly Bailey.

O ator, de 34 anos, surge a adormecer o bebé - que este mês completa quatro meses de vida - aproveitando para partilhar o seu truque.

"Bolas de pilates forever [para sempre]", lê-se na gravação.

Conforme poderá ver no vídeo (disponível na galeria), Lourenço aparece sentado em cima da referida bola.

