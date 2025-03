Sempre em busca da evolução, Joana Teles partilha com os seguidores alguns dos seus truques para manter o equilíbrio entre a vida no digital e a vida real. Ainda esta quarta-feira, dia 26, a apresentadora da RTP revelou a sua "nova rotina matinal".

"Pegar no telemóvel para responder a e-mails e aceder ao Instagram apenas depois das 8h30. Antes disso, a minha energia está toda onde tem de estar. Na minha saúde física, mental e emocional, que me melhora enquanto pessoa e me faz contribuir positivamente na vida de todos aqueles com quem me cruzar", escreveu.

Ora veja:



© Instagram/Joana Teles

