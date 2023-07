'No pai, no gain', ou em bom português, 'sem trabalho, nada vem'. É com esta regra em mente que Georgina Rodríguez se tem mantido ativa nos seus treinos físicos, conforme faz questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

Ainda esta segunda-feira, 17 de julho, a companheira de Cristiano Ronaldo mostrou dois dos exercício que fez.

E vendo a gravação (presente na galeria) é caso para dizer que cansa só de olhar.

Vale notar que Gio, como é carinhosamente tratada, esteve recentemente de férias com Ronaldo e os filhos num iate de luxo, como é habitual fazerem todos os anos pela altura do verão.

