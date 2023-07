As férias em família já terminaram e Cristiano Ronaldo está de volta aos treinos com o seu clube, o Al Nassr, mas Georgina Rodríguez ainda está com a cabeça nos dias de descanso que teve ao lado da cara-metade.

Esta sexta-feira, 14 de julho, a namorada de CR7 partilhou com os seguidores do Instagram fotografias de momentos românticos que marcaram os dias que passaram a bordo do iate do jogador, na costa da Sardenha. A estas imagens juntam-se ainda muitas outras que revelam pormenores dos looks, muito diversificados, que Georgina usou por estes dias.

"Muito amor", pode ler-se na legenda da partilha.

Veja todas as imagens na galeria.

