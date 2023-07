Ainda a recordar o dia em que concluiu a licenciatura na Faculdade de Filosofia e Letras de Madrid, Ivana Rodríguez destacou no Instagram algumas fotografias deste momento especial.

A irmã de Georgina Rodríguez partilhou na referida publicação apenas imagens das mulheres que preenchem a sua vida.

"Elas são o meu motor e a minha luz", escreveu na legenda das várias fotografias onde podemos ver Ivana com Georgina, com a filha Deva e com as sobrinhas Alana e Eva.

