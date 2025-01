A irmã de Georgina Rodríguez, Ivana, recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário do companheiro, Carlos García, esta segunda-feira, dia 13 de janeiro.

Ao destacar na rede social um conjunto de imagens em que aparece com o companheiro e as duas filhas de ambos, Ivana começou por escrever: "Tu, eu, elas, nós. Os meus pronomes preferidos. Este ano voaste alto, deste um passo muito importante na tua carreira ao inaugurares o teu próprio espaço naquela que é a tua casa, Gijón, Astúrias. Nada mais é do que o mínimo que merece quase um quarto de século de profissão e uma vida inteira de dedicação e paixão por tudo o que é criativo e artístico".

"[...] Fazes-nos sentir muito orgulhosas. Que venham muitos mais momentos cheios de arte, amor e felicidade juntos. Feliz aniversário! Amamos-te", pode ainda ler-se na mesma publicação.

De recordar que o casal tem em comum as filhas Dafne, que nasceu no ano passado, e Deva.

