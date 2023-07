É em Portugal que Cristiano Ronaldo e a família têm passado os últimos dias, em virtude do estágio de pré-temporada do Al Nassr, que está a decorrer no Algarve.

Georgina Rodríguez, que ainda de manhã mostrou um vídeo de um ternurento momento entre as filhas Bella Esmeralda e Eva Maria, publicou à tarde uma story no Instagram onde, de 'sorriso rasgado', escreveu Portugal, confirmando assim que também ela continua no nosso país.

Vale lembrar que, depois de esta período de estágio de Ronaldo por 'terras lusitanas', é esperado que toda a família regresse à Arábia Saudita.



© Instagram/Margarida Corceiro

