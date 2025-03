Georgina Rodríguez fez este domingo, 2 de março, uma reflexão sobre a semana que passou. Como tal, a companheira de Cristiano Ronaldo partilhou com a sua comunidade de Instagram - onde conta com mais de 64 milhões de seguidores - uma série de imagens que retratam momentos que marcaram os últimos dias.

Conforme poderá ver na galeria, houve tempo para tudo, desde para o trabalho enquanto modelo, passando pelas atividades com os filhos.

A este propósito importa notar que Gio (como carinhosamente é tratada) é mãe de Bella Esmeralda e Alana Martina, ambas fruto da relação com Cristiano Ronaldo. Esta também tem uma relação maternal com os enteados, os gémeos Mateo e Eva, assim como Cristianinho, que nasceram via barriga de aluguer.

