Foi finalmente divulgado esta segunda-feira, dia 17, o trailer da nova série documental do príncipe Harry: 'The Me You Can't See'.

No vídeo de apresentação do projeto, criado e produzido por Harry e Oprah Winfrey, várias celebridades falam sobre as suas batalhas de vida e problemas de saúde mental.

Entre as personalidades que fazem parte da série documental destacam-se os testemunhos de Lady Gaga, Glenn Close, Meghan Markle, o chef Rashad Armstead, as estrelas da NBA DeMar DeRozan e Langston Galloway.

"Em todo o mundo, as pessoas estão a passar por algum tipo de dor mental, psicológica e emocional", realça Oprah.

"Tomar esta decisão de receber ajuda não é um sinal de fraqueza. No mundo de hoje, mais do que nunca, é um sinal de força", defende Harry no trailer, onde surgem em destaque imagens do funeral da sua mãe - a princesa Diana, que morreu quando este tinha apenas 12 anos.

"Eu passei por isso e as pessoas precisam de ajuda", afirma ainda Lady Gaga.

'The Me You Can't See' estreia no dia 21 de maio na Apple TV+.

