Ivo Lucas participou na rubrica 'Caça ao Talento Escondido' e surpreendeu tudo e todos ao mostrar as suas habilidades no beatbox.

"'Caça ao Talento Escondido' com Ivo Lucas. Esta semana é completamente impossível não ficar '?' com este talento escondido! Que o Ivo tem uma voz absolutamente incrível, todos nós já sabemos, mas com este beatbox ninguém contava", escreveram no vídeo onde mostram Ivo Lucas a fazer beatbox.

