Foi no passado dia 6 de dezembro que a Casa Real do Liechtenstein anunciava a repentina morte do príncipe Constantine, aos 51 anos.

No entanto, não foi revelada a causa da morte, uma informação que, duas semanas após o falecimento do príncipe, continua sem ser revelada. Também os pormenores do funeral não foram divulgados nem nenhum membro da família real quebrou o silêncio para falar sobre a morte de Constantine.

A imprensa internacional começou a questionar o estranho silêncio em torno da morte do príncipe, mas até ao momento não existe qualquer resposta.

De recordar que Constantine era o terceiro filho do príncipe Hans-Adam II e irmão mais novo do príncipe Alois, atual Chefe de Estado. Era casado com a condessa Marie Gabriele Kálnoky de Kőröspatak desde 1999 e tiveram três filhos: Moritz, de 20 anos, Georgina, de 18, e Benedikt, de 15.

Leia Também: Morreu o príncipe Constantin do Liechtenstein aos 51 anos