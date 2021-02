Inês Folque usou esta quinta-feira as suas redes sociais para lançar um apelo importante aos seus seguidores.

"Volto a apelar para quem puder e quiser que se inscreva como dador de medula óssea", começa por referir, lembrando em seguida a história de Miguel - uma criança a precisar de um dador.

"O Miguel e muitas outras crianças e adultos continuam numa corrida contra o tempo para encontrarem um dador compatível", refere.

"Quem quiser perceber melhor a doença do Miguel, tirar dúvidas sobre como pode ajudar assisa ao live com a enfermeira Marisa, dia 15 de fevereiro no Instagram @cinesitraquinas", termina.

Leia Também: Inês Folque mostra festejo do aniversário do filho. "Bolha de amor a 3"