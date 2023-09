Em 2010, Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira disseram o 'sim' numa cerimónia discreta no Alentejo e, desde então, têm vivido dias de muita cumplicidade e felicidade.

Este domingo, 17 de setembro, a apresentadora falou do seu relacionamento, aproveitando para recordar uma fotografia romântica captada há sete anos.

"Babe, há 7 anos estávamos assim. E agora ainda estamos melhor", começa por dizer.

"Mais cabelos brancos e talvez o meu músculo do adeus a precisar de mais ginásio... mas felizes. Amo-te", faz saber.

Entretanto, completa: "Uma declaração de amor por dia e salve o seu casamento da azia. Nem sabe o bem que lhe fazia. Ti amo".

Recorde-se que em comum o casal tem um filho, Eduardo, de 12 anos. A comunicadora é ainda mãe de Leonor, de 21 anos, fruto do anterior relacionamento com Daniel Cruzeiro. Ben, como Rúben é tratado, também é pai de Miguel, de 20 anos, fruto de uma relação do passado.

Leia Também: "Nós, mulheres, marcamos exames para a família e ficamos para o fim"