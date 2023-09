Depois de ter feito exames de rotina, mais concretamente mamografia, Rita Ferro Rodrigues decidiu fazer uma publicação no Instagram onde incentiva as seguidoras a fazerem o mesmo.

"Grandes ou pequenas. Redondas, em forma de pera, firmes ou descaídas. Vestidas, nuas, livres. Brancas, negras, sardentas, juntas, separadas. A apontar para o céu ou para o chão. Todas as mamas são lindas. E sim, é mamas que se diz - e é uma palavra bonita, usada pelos médicos", começou por escrever.

"Hoje fiz a minha mamografia anual (com eco mamaria). Todas as mulheres sabem o que isto significa: não queres stressar nem pensar muito no assunto, mas stressas e pensas muito no assunto, e só respiras fundo quando ouves as palavras mágicas 'está tudo bem'. E assim foi, está tudo bem", contou de seguida.

"Serve este post - com umas mamas bonitas e tatuadas que não são minhas mas isso é o menos importante - para vos relembrar: marquem os vossos exames, tomem conta das vossas, façam o auto exame, cuidem delas e de vocês. Se alguém marcar uma revisão às meninas à conta desta partilha, já fico feliz. É que nós mulheres marcamos exames para a família toda e por vezes ficamos para o fim. Prioridade às nossas mamas", destacou, por fim.

