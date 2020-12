Todos os anos, a rainha Isabel II faz o tradicional discurso de Natal. 2020 foi um ano particularmente desafiante, pelo que exigiu uma sensibilidade extra por parte da monarca inglesa.

Enquanto as suas palavras eram transmitidas para o Reino Unido e Commonwealth, Isabel II quis certificar-se que uma das pessoas mais especiais da sua vida estava devidamente representada (apesar de não aparecer no momento).

Falamos do príncipe Filipe. Se reparar nas imagens do discurso perceberá que em primeiro plano aparece uma moldura com um retrato do duque de Edimburgo.

A fotografia, indica a revista Hello, veio diretamente da coleção privada da rainha.

Recorde os temas abordados por sua majestade.

