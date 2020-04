Maria Vieira continua a partilhar as suas opiniões no Facebook e recentemente foi o comediante e apresentador Ricardo Araújo Pereira o destacada na sua página.

Depois de ter assistido à mais recente emissão do novo programa do humorista, 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', da SIC, e de ter visto mais concretamente a sua entrevista ao presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, Maria Vieira fez questão de comentar a mesma na rede social.

"[...] Continuo a achar que o Ricardo Araújo Pereira, para além de há já muito tempo ser o humorista mais popular e mais bem sucedido do país, também é o melhor humorista da actualidade e já o disse várias vezes", começou por escrever a atriz elogiando o trabalho do comediante, mas lamentando logo de seguida a sua ida para a SIC, que aconteceu no início deste ano.

"Assistia com muito prazer ao seu espaço humorístico na TVI, mas assim que soube que se ia mudar para a SIC logo vi que ele, mais do que um humorista, se iria tornar num veículo de promoção do governo de António Costa e de propaganda da Esquerda em geral e como não tenho o hábito de assistir ao que se passa na SIC, acabei por deixar de ver na íntegra os momentos de humor do meu respeitado e estimado colega, cujos textos cheguei a representar, com muito prazer, em tempos que já lá vão", acrescentou, afirmando que a entrevista que viu com João Cotrim de Figueiredo "confirmou as suas suspeitas".

"Tendo-se dado o caso de que em vez de eu me rir das piadas do Ricardo Araújo Pereira, acabei foi por por me rir a bandeiras despregadas com a enorme tareia dissertativa, intelectual e até humorística que ele levou do maravilhoso De Figueiredo! Enfim, é muito triste constatar que hoje, o Ricardo Araújo Pereira é uma espécie de Cristina Ferreira com cabelos no peito", disse.

Mas não ficou por aqui e continuou: "Um socialista/caviar que acredita na igualdade entre os homens mas que não divide a fortuna que ganha com os pobrezinhos e os desafortunados, um palhaço rico (no bom sentido) que se vendeu ao sistema e que não tem a hombridade e a coragem de convidar para o seu programa o homem que ele mais ama odiar - o Dr. André Ventura - porque ele sabe que se o convidasse, levava uma tareia ainda maior do que aquela que apanhou do Dr. João Cotrim de Figueiredo e por isso é melhor e muito mais seguro ele continuar a lamber a MÃO que lhe deu a mão e a louvar os «méritos» do socialismo e da fofice esquerdista".

Leia o texto na íntegra:

