No passado dia 14 de fevereiro, Harry Styles foi assaltado na zona onde mora, no entanto, o cantor tentou escapar aos ladrões, segundo consta.

Recordando agora o sucedido, numa entrevista ao programa de rádio de Howard Stern, Harry relatou que tudo aconteceu quando indivíduos se aproximaram dele e perguntaram se queria comprar cannabis.

Perante a resposta negativa, os mesmos questionaram que Styles tinha dinheiro ou outro tipo de coisas de valor com ele. Quando tentaram agarrar no seu telemóvel, o músico entrou em pânico.

"Havia um pequeno lago atrás deles e eu pensei em atirá-lo para lá do género 'nenhum de nós vai ficar com o telemóvel', mas pensei que não queria irritá-los. Dois carros estavam a chegar e eu senti uma oportunidade de correr e correr, e simplesmente corri para a rua e tentei parar um carro... obviamente, um homem louco que corre para a estrada, ninguém o deixa entrar no carro e eles não me deixaram entrar. Eu tentei entrar noutro carro, eles não me deixaram entrar... depois virei-me e corri de volta para a pequena área da vila onde moro", relatou.

O caso ainda se encontra sob investigação das autoridades.