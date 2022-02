As famosas 'manas' da série 'Super Pai' reuniram-se no Algarve para uns dias com os filhos e, sem resistirem em partilhar alguns momentos nas redes sociais, acabaram por levantar alguma especulação sobre um possível regresso do sucesso da TVI nos anos 2000.

Neste sentido e de modo a acabar com o rumor, Sofia Arruda esclareceu que o encontro com Filipa Maló e Madalena Brandão foi apenas uma 'escapadinha' de amigas.

"Não, malta. Não viemos gravar nenhuma série. Somos amigas. Viemos passar uns dias juntas", afirmou.

As atrizes, vale notar, encontram-se apenas na companhia dos filhos.



