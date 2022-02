Filipa Maló, Sofia Arruda e Madalena Brandão, antigas estrelas da série 'Super Pai', reuniram-se no Algarve para uns dias animados na companhia dos filhos e deixaram a internet enternecida com registos do encontro.

Depois de um vídeo publicado por Filipa Maló, Madalena Brandão partilhou novas fotos que destacam a cumplicidade das três. "Manas para sempre, cada vez mais amigas e a sentirmo-nos super crescidas e chiques nesta mega mansão", escreveu na legenda.

"Tão lindas vocês!!! Manas mesmo! E que fotos tão giras", reagiu a também atriz Leonor Seixas. "Eram tão novinhas. Estão fabulosas", comentou outra internauta.

De entre as várias reações, houve ainda quem pedisse uma nova temporada da célebre série dos anos 2000.

Leia Também: Vídeo. Antigas estrelas de 'Super Pai' encontram-se e levam os filhos