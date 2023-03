Fanny Rodrigues emocionou os seguidores do Instagram ao mostrar esta sexta-feira, 10 de março, o momento em que o seu filho, Diego, se reencontrou com a avó.

A mãe da apresentadora da TVI encontra-se emigrada na Suíça, o que faz disparar as saudades do neto. Diego vive com a mãe em Portugal, mas sempre com os avós no coração.

"Acabadinha de chegar da Suíça. E aqui deixo-vos mais uma possível tradução da palavra saudade", declarou Fanny ao mostrar as imagens, agora disponíveis na galeria.

