O príncipe Carlos e Camilla, duquesa da Cornualha, completaram o 16.º aniversário de casamento num momento difícil, uma vez que coincidiu com a morte do príncipe Filipe. Ainda assim, muitos fãs do casal não se esqueceram da data e fizeram-lhe chegar mensagens de felicitações.

Neste sentido, Camilla decidiu retribuir o carinho e respondeu a uma das mensagens com um cartão no qual escreveu à mão uma mensagem de agradecimento. A carta tinha-lhe sido enviada por um casal, tendo a duquesa afirmado no seu cartão que ficou "feliz" por Tanya e Kristina também "terem encontrado a felicidade juntas".

Kristina é administradora de uma página de fãs dedicada a Camilla e Carlos e foi por lá que deu a conhecer o manuscrito que a deixou radiante. Ora veja.

