Afinal, o que se passa com Hailey e Justin Bieber?

Esta é a questão que se coloca depois de uma partilha que o pai da modelo, Stephen Baldwin, fez na sua página de Instagram.

Stephen destacou uma mensagem de Victor Marx, fundador do ministério religioso All Things Possible Ministries. Na mesma pode ler-se:

"Cristãos, por favor, quando se lembrarem do Justin e da Hailey tirem um momento para fazerem uma oração. Peçam para que Deus lhes dê sabedoria, proteção e que os aproxime mais Dele".



© Instagram - Justin Bieber

Horas depois da partilha, Justin e Hailey foram vistos a chegar a uma igreja, a Churchome Church at Saban Theatre, em Bervely Hills, Califórnia.

Recorde-se que o casal deu o nó em 2018.

