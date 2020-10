Depois de várias horas de suspense, Cristina Ferreira revelou finalmente aquele que era o grande segredo da TVI: Teresa Guilherme e Cláudio Ramos são a nova dupla da estação.

Os dois apresentadores vão estar juntos a apresentar uma nova edição do programa 'Big Brother'. Uma edição inédita que chega em 2021.

'Big Brother – Duplo Impacto', nome escolhido para o programa que marca a estreia da dupla, irá juntar na mesma casa concorrentes do 'Big Brother 2020' e concorrentes do formato 'Big Brother - A Revolução' - que ainda está no ar e apenas termina a 31 de dezembro.

"Em dezembro serão dadas todas as informações sobre como funcionará, durante quantas semanas e qual o número de concorrentes do 'Big Brother – Duplo Impacto'", informa a TVI em comunicado enviado à imprensa.

Já Cristina Ferreira deixou no ar durante a emissão de 'Dia de Cristina', onde foi apresentada a dupla, a possibilidade de nenhum dos apresentadores vir a opinar sobre a escolha dos concorrentes que vão fazer parte do jogo.

Quanto às reações de ambos, Teresa diz estar feliz por "fechar em dupla o ciclo de um programa que ficará para sempre na sua vida". Já Cláudio Ramos agradece "a oportunidade de trabalhar com a apresentadora que marcou uma era neste género. Será um casamento feliz".

