É já no próximo domingo, dia 11 de fevereiro, que os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers vão defrontar-se no Super Bowl 2024, que vai decorrer no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Este é um evento mundialmente conhecido mas não só pelo futebol americano.

Além do jogo, o Super Bowl conta sempre com atuações de grandes estrelas do mundo da música, sendo este ano o artista Usher a atração principal. Esta é a primeira vez da superestrela de R&B como cabeça de cartaz, mas não é a primeira vez que sobe ao palco do grande evento. Isto porque, recorde-se, já atuou como convidado do concerto da banda Black Eyed Peas em 2011.

Mas não é o único artista da noite. O rapper Post Malone vai interpretar 'America the Beautiful', Andra Day fica com 'Lift Every Voice and Sing', e o hino 'The Star-Spangled Banner' será cantado por Reba McEntire antes do início do jogo.

No final de janeiro foi anunciado que Tiësto seria o primeiro DJ do Super Bowl, no entanto, o artista viu-se obrigado a cancelar o espetáculo devido a uma "emergência familiar". O comunicado foi partilhado no X esta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Logo de seguida, Kaskade foi o escolhido para substituir o DJ.

