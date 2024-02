Quase todas as pessoas sabem que os intervalos do Super Bowl são sempre inesquecíveis e que motivam grandes investimentos das marcas que querem alguns minutos de atenção em todo o mundo.

Os anúncios publicitários que são vistos durante as pausas deste evento desportivo costumam dar que falar mas há um que nesta edição de 2024 já está a ser comentado - ainda antes do jogo ter começado.

A Uber Eats juntou algumas estrelas mundialmente conhecidas no anúncio que irá levar ao Super Bowl. David e Victoria Beckham e Usher são algumas das figuras públicas em causa, sendo que o destaque vai para Jennifer Aniston e David Schwimmer.

Os dois atores foram colegas durante 10 anos, na série de sucesso 'Friends', e é precisamente esta ligação que foi alvo de piada no anúncio.

O vídeo de um minuto começa com Jennifer a receber um saco com alguns produtos de mercearia entregues pela Uber Eats, dizendo depois: "Sabes o que costumam dizer: para nos lembrarmos de alguma coisa, temos de nos esquecer de outra".

A frase dá depois lugar a várias situações em que uma pessoa se esqueceu de algo, com David Schwimmer a cruzar-se então com Jennifer e a tentar dar-lhe um abraço. A atriz, que em 'Friends' deu vida a Rachel Green, diz não se lembrar do antigo colega.

"Nós conhecemo-nos?", pergunta Jennifer, com David a responder: "Trabalhámos juntos durante 10 anos…".

Jennifer acaba por duvidar do que lhe foi dito e termina dizendo: "Como se fosse possível esquecer-me de 10 anos da minha vida".

Veja abaixo o anúncio completo.

Siga o link

Leia Também: Taylor Swift vai ao Super Bowl... mas poderá ter de pagar 3 milhões