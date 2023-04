Raquel Loureiro esteve hoje, 28 de abril, no programa 'Dois às 10'. A antiga apresentadora de televisão, com uma carreira de mais de duas décadas no currículo, falou sobre a sua vida profissional na atualidade.

"Tenho saudades disto em termos de trabalho, porque eu fui muito feliz a fazer televisão. Fiz muitos anos televisão, foram 23 anos praticamente", começa por referir, notando que não se "afastou", optando antes por "fazer outras coisas".

"O mercado da televisão em Portugal é muito restrito e pequeno, no sentido de haver projetos novos. Como sou uma pessoa dinâmica e gosto de aprender, fazer outras coisas e evoluir, decidi apostar noutra carreira", nota.

Raquel explica que o imobiliário surgiu numa época em que procurava uma alternativa financeira mais segura, uma vez que a televisão e o lado artístico sempre foram bastante "instáveis".

Atualmente, trabalha a "título particular" no imobiliário de luxo, tendo em conta que adora arquitetura, organizar eventos e comunicar.

"O imobiliário é uma área que depende da criação de relações com as pessoas", faz saber, sublinhando que se sente realizada ao construir um relacionamento de confiança com os seus clientes.

Leia Também: Lembra-se da atriz Raquel loureiro? Regressa amanhã à televisão