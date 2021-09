Ainda se recorda da pequena Su da primeira temporada dos 'Morangos Com Açúcar'? Carolina Castelinho voltou esta quinta-feira ao pequeno ecrã como convidada no programa 'Dois às 10'.

Na sua companhia estava outra mini estrela da estação, Henrique Barradas, que se destacou no pequeno ecrã, aos 9 anos, no papel de Carlinhos na série 'O Prédio do Vasco'.

Mais de uma década depois de terem brilhado em televisão, os atores estão hoje dedicados a outras áreas.

Carolina dedicou-se à formação académica, tendo frequentado as licenciaturas de Antropologia e Relações Internacionais.

Atualmente com 26 anos, a jovem trabalha na alfândega dos correios, mas gostaria de voltar à ficção. "Tenho o meu trabalho, mas continuo a fazer formação [como atriz]", realçou.

Carolina Castelinho nos 'Morangos Com Açúcar' vs. 2021© Reprodução YouTube/Instagram

Henrique, por sua vez, trabalha como vigilante aeroportuário e já é pai.

O ator lembrou ainda a proposta que recebeu aos 14 anos para trabalhar na Globo, mas que recusou por decisão dos pais. "Queriam que eu estudasse e, na altura, também não fiz questão em ir [para o Brasil]", recordou. Curiosamente, o 'país irmão' acabou por marcar a sua vida ao apaixonar-se por uma mulher de nacionalidade brasileira.

Henrique Barradas em 'O Prédio do Vasco' vs. 2021© Reprodução TVI/Instagram

