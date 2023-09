A princesa Leonor de Espanha, assim como os seus restantes colegas do primeiro ano da Academia General Militar de Saragoça, um total de 612 alunos, participam esta terça-feira, dia 19, na cerimónia da entrega de sabres.

Este momento cerimónia simboliza a obtenção do título de cavalheiro ou dama cadete e é o primeiro grande ato da herdeira do trono espanhol desde que começou a sua formação militar, no passado dia 17 de agosto.

Mas o que significa esta cerimónia?

Este momento importante na formação dos soldados Exército da Terra materializa-se na entrega do sabre, símbolo da condição de Oficial. Ao obter este título, o cadete tem a obrigação de assumir os ideais de honra, coragem e lealdade que constam no Decálogo dos Cadetes, um documento que contém dez artigos que constituem as virtudes militares fundamentais, e que os jovens cadetes têm que saber de cor.

Os novos cadetes recebem o sabre das mãos dos mais velhos, do segundo ano, simbolizando a relação de companheirismo e tutela que deve existir entre veterano e novato, tal como explica o site da Academia.

