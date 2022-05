Ângelo Rodrigues aproveitou a vitória do FC. Porto frente ao Benfica no jogo deste sábado, 7 de maio, através do qual se sagrou campeão, para partilhar uma curiosidade histórica sobre o emblema da equipa dos dragões.

"O FC. Porto acaba de sagrar-se Campeão Nacional frente ao Benfica e o Brasil comemora 200 anos de independência graças a um senhor chamado D. Pedro I [ou D. Pedro IV de Portugal]", começa por referir.

"O que é que estas notícias têm a ver uma com a outra?", questiona.

"O Brasil, por causa do centenário de D. Pedro, está a requerer o coração de D. Pedro IV a título de empréstimo", nota.

Entretanto, relata: "Se recuarmos um pouco na história veremos que D. Pedro teve uma grande importância na edificação do Porto enquanto cidade. Depois da proclamação da independência do Brasil em 1822, D. Pedro vem para a cidade do Porto e trava uma guerra contra o seu irmão, os liberais contra os absolutistas, numa guerra que ficou conhecida como Cerco do Porto.

A guerra durou cerca de um ano, D. Pedro sai vitorioso e como forma de agradecimento a cidade passa a chamar-se Cidade Invicta. Como forma de agradecer o carinho dos portuenses, D. Pedro prometeu doar o seu coração à cidade e foi exatamente isso que aconteceu".

Por fim, nota: "Se virem o emblema do Porto vão ver que há um coração… é o coração de D. Pedro".

