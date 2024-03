A princesa Leonor já completou parte da sua formação no Exército da Terra, a primeira das três academias militares pelas quais irá passar durante os anos de formação castrense. Nos últimos meses viveu uma mudança radical na sua vida e, embora já tenha se adaptado ao ritmo de trabalho na Academia Militar de Saragoça, o calendário está repleto de desafios para a herdeira.

No início da próxima semana, Leonor voltará a receber formação fora da academia, já que de 11 a 24 de março estão programadas duas semanas de instrução nas quais poderemos vê-la novamente a praticar manobras no Campo de San Gregorio, em Saragoça.

Aí, a princesa e os colegas treinam com fuzis de assalto, praticam com explosivos, fazem tiro e têm aulas de topografia. À dureza destas provas somam-se as condições meteorológicas típicas do inverno, embora este ano as temperaturas tenham sido mais amenas do que o habitual. Mesmo assim, os cadetes já puderam praticar na neve nos últimos meses.

A primeira 'recompensa' deste esforço virá dentro de poucas semanas, com as tão esperadas férias da Páscoa, em que se espera um reencontro familiar no Palácio da Zarzuela. A infanta Sofía regressará do País de Gales, onde estuda no mesmo internato onde a irmã se formou no ano passado.

