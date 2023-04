O comentador do programa 'Noite das Estrelas' mostrou-se feliz com o sucesso do formato.

Rui Oliveira Nunes foi uma das aposta da CMTV para o programa 'Noite das Estrelas' onde se comenta a vida social, quer a nível nacional como internacional. Partilhando na sua página de Instagram que o formato foi líder de audiência, mostrando-se claramente satisfeito com os resultados, o comentador não resistiu em responder a uma crítica de uma seguidora. "Só consegui ver um pouco de um programa, tão péssimo ! Devassar a vida das pessoas públicas, conhecidas, a hora tardia, só os reformados ou rendimentos mínimos podem dar audiências, mas infelizmente isso é o que interessa. Julgo que este programa só lhe traz dinheiro, porque o que dizem em relação a si e ao Goucha em nada abona na vossa reputação, o que é uma pena, pois gosto muito dos dois", notou a pessoa em questão. Recorrendo ao sarcasmo, o marido de Manuel Luís Goucha respondeu: "Temos comentadora". Ora veja:

