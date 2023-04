"Aí está o artista, no jornal do Pedro Mourinho". Manuel Luís Goucha não perde a estreia do marido, Rui Oliveira, na CMTV e fez questão de publicar um vídeo com o seu relato sobre este momento especial.

“Esteve bem, esteve seguro, tranquilo…De certeza que está nervoso. Sei que ele está nervoso, mas a dominar bem esse estado de nervosismo", comentou enquanto via Rui Oliveira no 'Grande Jornal'.

"Se isso são horas de se fazer televisão. A minha vida vai passar a estar virada do avesso", acrescentou, na brincadeira, referindo-se ao facto de o programa de Rui Oliveira ser transmitido todos os dias depois das 00h30.

"Bem, hoje ainda vou ver a estreia, mas não prometo ver em direto os programas", confessou Goucha, desejando, por fim, boa sorte ao companheiro nesta nova aventura.

Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Rui Oliveira confirma que vai ser apresentador. Contrato já foi assinado