Ontem celebrou-se a consoada e, consequentemente, houve a tradicional troca de presentes nas famílias. Precisamente sobre o assunto, Ana Guiomar partilhou com os seus seguidores do Instagram aquilo que o companheiro, Diogo Valsassina, lhe ofereceu este ano.

"Ya, o Diogo deu-me este chapéu!", começa por escrever na legenda da publicação na qual posa com o mesmo.

"Eu sei, é muito melhor presságio do que um balde do lixo, um aspirador de cinzas ou até mesmo uma mopa", brinca.

"De qualquer forma, o que é que eu lhe faço? Acabou o Natal?", questiona.

A reação dos seguidores não se fez esperar. "Usa-o no dia do casamento", sugeriu um. "Isso é um teste: se mesmo assim casar com ele, é amor verdadeiro e eterno", brincou outro. "Parece a senhora da Ferrero", comentou-se ainda.

Recorde-se que Ana Guiomar e Diogo Valsassina ficaram noivos este ano, depois de um romântico pedido de casamento.

