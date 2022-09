A ordem dos lugares dos elementos da família real durante o funeral de Estado da rainha Isabel II, na Abadia de Westminster, levantou dúvidas e até especulações entre os admiradores da realeza.

Foram poucos os que entenderam o porquê de Harry e Meghan Markle não terem ficado na fila da frente, como ficaram o rei Carlos III ou William e Kate, tendo surgido o rumor de que a decisão estaria relacionada com o alegado mal-estar entre os dois irmãos ou uma forma de manter Meghan mais 'tapada' das câmaras.

Porém, sabe-se agora que tudo não passou de uma questão relacionada com protocolo e organização.

Segundo fontes do palácio de Buckingham, citadas pelo The Times, os netos da rainha foram colocados em ordem de idade aproximada. O grande objetivo de quem planeou a cerimónia era deixar as famílias próximas, ainda que em filas separadas.

Na primeira fila ficaram o rei Carlos III, a rainha consorte, os restantes filhos de Isabel II (Ana, André e Eduardo) e os seus respetivos maridos, seguindo-se William, o filho George, Kate Middleton, e a filha Charlotte.

Na fila de trás ficaram Harry e Meghan Markle, ao lado da prima Beatrice e do seu marido - Edoardo Mapelli Mozzi.



© Getty Images