No domingo passado, o programa '24 Horas de Vida', da SIC, foi com Dolores Aveiro. Uma emissão feita antes da mãe de Cristiano Ronaldo ter sofrido um AVC, no início deste mês de março.

Durante o episódio, uma das pessoas que apareceu nas gravações foi a filha mais velha de Dolores, Elma Aveiro. E após o programa ter ido para o ar, Elma fez questão de destacar o mesmo na sua página do Instagram, onde elogiou a apresentadora do formato, Bárbara Guimarães.

Na caixa de comentários dessa mesma publicação, foram muitas as reações que destacaram um pormenor em Elma que não passou despercebido durante o programa. Isto porque Elma esteve o tempo todo de óculos de sol, dentro da sua loja de roupa, no Funchal, ilha da Madeira.

"Elma, devia ter tirado os óculos quando a Bárbara chegou, foi um bocadinho distante", disse uma seguidora. "Sempre de óculos. Foi muito mau mesmo", lê-se ainda entre os muitos comentários.

