Débora Monteiro usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, dia 7 de novembro, para partilhar um conjunto de fotografias captadas durante o último verão.

Nas imagens a atriz aparece a dar um beijo ao companheiro e também a andar de bicicleta, usando um visual descontraído, composto por camisa oversize de riscas verticais, que usou com as mangas arregaçadas, óculos escuros e boina.

"Amor e passeios de bicicleta. Estamos a precisar de mais dias assim, sem rotinas, muitos passeios e namorar", começou por contar a atriz, deixando depois um pedido ao pai das suas filhas, Miguel Mouzinho. "Fomos felizes neste paraíso no verão, mas aquelas casinhas de salamandra não me saem da cabeça. Parece que agora no inverno também vamos voltar. Sim, Mi?", questionou a atriz.

De recordar que o casal tem duas filhas gémeas, Júlia e Alba, de três anos.

